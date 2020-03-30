"Я думаю, что и по последнему месту ничего не решено. За 8 туров можно заработать 24 очка, а для нас одна-две победы, и можно работать.
Пойдет ли клубу на пользу эта вынужденная пауза? Мне кажется, не время об этом рассуждать. Главное, чтобы это все быстрее прекратилось, и пострадавших было как можно меньше. А там, как Бог даст. Скажут играть, доиграем. Если примут другое решение, то и его примем", — приводит слова Иванова Sport24.
В нынешнем сезоне РПЛ Олег Иванов провёл в составе "Ахмата" 19 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Грозненский "Ахмат" после 22-х туров располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Игоря Шалимова - 20 очков.
Напомним, что в настоящее время все футбольные турниры проводимые под эгидой РФС приостановлены из-за распространения коронавируса, как минимум, до 10-го апреля.
По актуальным данным в России зафиксировано 1836 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 9 человек.
Олег Иванов: если скажут играть, то доиграем сезон
Капитан грозненского "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал приостановку сезона РПЛ из-за распространения вируса COVID-19.
Фото: ФК "Ахмат"
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