"В Грозном отрицательно реагируют на то, что "Ахмат" на данный момент находится на последнем месте. Игроки себя тоже плохо ощущают. Это приносит свой дискомфорт, но в таблице высокая плотность. А то опять скажут, что я хочу, чтобы сезон закончили сейчас.
Нас любят и поддерживают, есть болельщики. Никто не думает о том, что мы вылетим в ФНЛ: ни мы, ни болельщики. Есть инфраструктура, футбол развивается, поддержка чувствуется. И семьями приходят, и дети приходят. В Грозном должна быть команда РПЛ", — цитирует Глушакова "Чемпионат".
В нынешнем сезоне РПЛ Денис Глушаков забил два мяча в 17-ти матчах за "Ахмат".
После 22-х туров "Ахмат" занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе грозненского клуба - 20 очков.
Напомним, что в настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Ранее в СМИ сообщалось, что сезон возобновится, как только снизится заболеваемость среди населения. На сегодняшний день в России зафиксировано 1836 случаев заражения вирусом COVID-19. Погибло 9 человек.
Глушаков: ни футболисты, ни болельщики не думают о вылете "Ахмата" в ФНЛ
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал турнирное положение грозненской команды.
Фото: ФК "Ахмат"
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