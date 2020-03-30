"Как относятся фанаты "Зенита" к афро поездкам?" — спросил у Семак один из подписчиков.
"Я каждый раз забываю спросить, а ведь это так важно", — иронично ответила Анна.
Ранее Анна Семак говорила о намерении усыновить чернокожего ребенка. В феврале она заявила, что нашла ребенка в Африке.
Анна и Сергей Семак вместе уже много лет. Супруги повторно провели свадьбу в октябре 2019-го года.
В настоящий момент пара воспитывает восьмерых детей, в том числе дочь Анны от первого брака и приемного ребенка.
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Жена Семака: забываю спросить фанатов "Зенита" о наших поездках в Африку
Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна ответила на вопросы в своём аккаунте Instagram.
Фото: Instagram Анны Семак
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