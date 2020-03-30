По информации Betting Insider, со ссылкой на источник близкий к руководству клуба, руководство "железнодорожников" рассматривает кандидатуры Константиноса Цимикаса из "Олимпиакоса" и Димитриса Яннулиса из ПАОКа.
Сообщается, что "Локомотив" ищет игроков в Греци, так как у Андрея Лосюка, заместителя спортивного директора клуба, в этом регионе есть широкие связи.
23-летний Константинос Цимикас ранее интересовал итальянские клубы: "Интер" и "Наполи", но переход не состоялся, так как "Олимпиакос" требовал около 20 миллионов евро за переход защитника. На профессиональном уровне защитник провёл 149 матчей. Transfermarkt оценивает Цимикаса в 4,5 миллиона евро.
В декабре прошлого года "Локо" уже интересовался Яннулисом из ПАОКа. Это подтверждал агент футболиста. 24-летний защитник провёл 194 матчей за свою карьеру, становился чемпионом и дважды выигрывал Кубок Греции. По данным портала Transfermarkt Яннулис также оценивается в 4,5 миллиона евро.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.
В настоящее время сезон РПЛ приостановлен из-за распространения коронавируса.
Источник: "Локомотив" интересуется двумя левыми защитниками из чемпионата Греции
Московский "Локомотив" в летнее трансферное окно планирует усилиться левым защитником.
Фото: Getty Images
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