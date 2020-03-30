"ЦСКА называют "пионеротрядом"? На вашем месте, я бы прямо сейчас перестал так говорить. Вся эта тема немного надоела. Нужно объективно оценивать игру команды уровня РПЛ. Говорить, что получилось, что нет. И не обращать внимания на возраст или отсутствие опыта. И уж тем более не оправдывать поражения или неудачную игру молодостью. Предъявляйте к нам требования, как к игрокам команды, которая борется за самые высокие места!
Мне кажется, в большинстве матчей мы играли неплохо. Контролировали ход встречи, создавали моменты. Но пропала реализация моментов. Не всегда правильно действуем в завершении атаки, не создаем должную остроту", — цитирует Кучаева Sportbox.
В нынешнем сезоне Константин Кучаев провёл 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах. 22-летний полузащитник отметился в этих играх двумя результативными передачами.
Действующий контракт Кучаева с "армейцами" рассчитан до июня 2023-го года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 2,5 миллиона евро.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков.
В настоящее время РПЛ приостановлена до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Кучаев: хватит называть ЦСКА "пионеротрядом"
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал наличие множества молодых игроков в составе клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!