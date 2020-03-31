"Тоттенхэм" сократил зарплаты и отправил в отпуск сотрудников клуба

Руководство "Тоттенхэма" приняло решение о сокращении зарплат персонала в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: © Tottenham Hotspur

Президент "шпор" Дэниэл Леви в заявлении на официальном сайте лондонского клуба заявил, что зарплаты всех 550 сотрудников клуба за апрель и май сокращены на 20%. Весь персонал "Тоттенхэма" отправлены в отпуск.



Сообщается, что данное решение принято, чтобы сохранить рабочие места для сотрудников. Футболистов и тренерский штаб эти меры не будут касаться.



Ранее такое же решение принял другой клуб английской Премьер-лиги - "Ньюкасл". Сообщалось, что персонал "сорок" теперь будет получать не более 2500 фунтов в месяц.



После 29-ти туров "Тоттенхэм" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Жозе Моуринью - 41 очко.



В данный момент все футбольные матчи в Англии приостановлены до 30-го апреля из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что несколько клубов АПЛ выступили за окончательную остановку текущего сезона и его переигровку. По другой информации сезон могут доиграть в июле за четыре недели.



По актуальным данным в Великобритании число зараженных коронавирусом превысило 22 000 человек. Погибло более 1400 человек.