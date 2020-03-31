Об этом сообщает сайт телеканала.
Цвета "Спартака" будут защищать Александр Соболев и Георгий Джикия, которые несколькими днями ранее уже выступали в таком составе в киберматче против клуба Войцеха Ковалевски. За ЦСКА сыграют Фёдор Чалов и Константин Кучаев. Прокомментируют игру Константин Генич и Георгий Черданцев.
Матч "Спартака" и ЦСКА в FIFA 20 начнётся 1 апреля в 20:00 мск.
Киберфутбольный матч между игроками "Спартака" и ЦСКА покажет "Матч ТВ"
Источник: ФК "Спартак"
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