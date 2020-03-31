Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля из-за пандемии Covid-19. До этого на понижение зарплаты во время карантина согласились игроки итальянского "Ювентуса" и "Барселоны".
- Наверняка с нами обговорят и обсудят ситуацию. Так ведь уже было в 2014 году, когда курс рубля резко изменился. Руководство к нам обратилось, обсудило все моменты. Без нашего согласия решение не принималось. Пришли и все объяснили. У кого из футболистов было желание, те пошли навстречу.
Готовы ли игроки гипотетически пойти на урезание зарплаты сейчас? Думаю, пойдут, - цитирует футболиста москвичей "Российская Газета".
36-летний Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года. Недавно футболист продлил свой контракт с командой до лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 10 матчах РПЛ и заработал желтую карточку.
На 31 марта в России зафиксировано свыше 2000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ещенко считает, что футболисты "Спартака" пойдут на понижение зарплаты на время карантина
Защитник "Спартак Москва" Андрей Ещенко высказался о возможном понижении зарплаты во время карантина.
Источник: ФК "Спартак"
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