На сайте москвичей сказано, что подобный график клуб будет соблюдать как минимум до 1 апреля.
По информации "СЭ" клуб отложил принятие решение о будущем до выяснения ситуации по продолжению сезона в РПЛ.
После 22-ух туров "Динамо" находится на шестом месте с 30 очками.
Сезон в Российской Премьер-лиги взял паузу до 10 апреля. Такое решение было вынесено после ситуации с распространением Covid-19 в мире, и России, в частности. На сегодняшний день на территории Российской Федерации лечение от коронавируса проходят 2199 человек. В мире подтверждено 801400 случаев заражения.
"СЭ": "Динамо" определит предстоящий график работы после решения о сезоне в РПЛ
Московское "Динамо" продолжает находиться на карантине, а игроки заниматься по индивидуальной программе.
Источник: ФК "Динамо"
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