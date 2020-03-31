"Научитесь играть". Советы от ЦСКА на время карантина (видео)
Московский ЦСКА опубликовал ролик, в котором рассказал, чем можно заняться на карантине.
В частности, москвичи предлагают отоспаться за весь год, начать изучать языки или играть на музыкальных инструментах.
До приостановки чемпионата ЦСКА занимал пятую строчку турнирной таблицы с 36 очками. Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекцией в стране.
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