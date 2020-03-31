Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
- Мы вводим карантин. Это вынужденная мера, но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания, кроме тех, которые будут прописаны в документе. Карантин может быть продлен – зависит от ситуации, - цитирует Кондратьева "Комсомольская Правда".
Карантин будет действовать с 18:00 31 марта до 5 апреля. В Краснодарском крае базируются "Краснодар" и "Сочи". Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
Напомним, подобные меры были введены в Москве и Области, а также Санкт-Петербурге.
В Краснодарском крае введен карантин в связи с пандемией коронавируса
На всей территории Краснодарского края введен карантин.
Фото: Администрация Краснодарского края
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