Об этом сообщает Metaratings.
До этого периода команда не будет проводить тренировки. Все игроки продолжат тренировки на индивидуальном уровне дома.
Официально сезон в чемпионате России приостановлен до 10 апреля. Ранее появилась информация, что он возобновится не ранее 30 мая, но президент РПЛ Сергей Прядкин опроверг это.
Игроки "Спартака" получил выходные до 4 мая
Футболистам московского "Спартака" предоставлены выходные до 4 мая.
Источник: ФК "Спартак"
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