- Никаких разговоров на эту тему не было.
Александр принадлежит "Зениту", сейчас надо пережить пандемию, а потом уже думать о другом, - цитирует Ротенберга "СЭ".
Напомним, 29-летний форвард выступает за "Сочи" на правах аренды, где в четырех матчах Премьер-лиги забил три мяча.
Контракт Кокорина с питерским "Зенитом" истекает в июне 2020 года.
В данный момент чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Такое решение было принято после распространения коронавируса в мире, и России, в частности.
Ротенберг рассказал, что "Сочи" пока не общался с Кокориным по поводу полноценного контракта
Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о возможном полноценном контракте Александра Кокорина с клубом.
Источник: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!