"Зенит" опубликовал символическую сборную латиноамериканских игроков клуба без вратаря

Уважаемые болельщики!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 31, 2020
Представляем вашему вниманию символическую сборную латиноамериканских игроков «Зенита».
Спасибо за внимание! pic.twitter.com/V8cTxngZOK
Состав выглядит следующим образом: Сантос (30), Гарай (75), Маммана (40), Барриос (41), Паредес (61), Дриусси (106), Данни (256), Халк (148), Домингес (64), Рондон (58).
Запасные: Краневиттер (52), Ригони (48), Жулиано (42), Маурисио (42), Эрнани (37), Нобоа (22), Ансальди (14), Осорио (11), Малком (6).