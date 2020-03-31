"Пять шагов от коронавируса". "Ростов" рассказал о пяти правилах во время самоизоляции

Ростов " опубликовал памятку на время самоизоляции от коронавируса.

Источник: ФК "Ростов"

С сегодняшнего дня в Ростовской области действует режим самоизоляции.



Руки



– Первое – это ваши руки. Мойте их как можно чаще с мылом или любым другим спиртосодержащим средством.



Локоть



– Если вы чихаете или кашляете, прикройте рот согнутым локтём. Также можно использовать одноразовые носовые платки. Но после использования их надо сразу выкинуть.



Лицо



– Старайтесь не трогать рот, нос, глаза руками. Это предотвратит попадание вируса в организм.



Расстояние



– При общении с другими людьми старайтесь не подходить близко. Сохраняйте дистанцию минимум метр при общении с людьми, которые чихают или кашляют.



Самочувствие



– Если вы себя плохо чувствуете, оставайтесь дома. Пожалуйста, соблюдайте все рекомендации органов местного самоуправления, - сказано в обращении.



Общее число заразившихся коронавирусом в мире составляет 803650 человек. Из них - 172772 вылечились, а 39033 умерло.



В России подтверждено 2337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 2199 граждан Российской Федерации проходят лечение, 121 человек вылечился, 17 умерло.