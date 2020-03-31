Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в России перешагнуло за 2300. Около 2200 проходят лечение, 121 человек лечится, 17 умерло.
Главврач больницы в Коммунарке поблагодарил игроков "Динамо" за помощь
Главный врач больницы в Коммунарке, ставшей основной в плане приема больных коронавирусом в России, поблагодарил московское "Динамо" за помощь.
Источник: РИА Новости
Денис Проценко, у которого также выявили коронавирус, поблагодарил спортсменов за гражданскую позицию. Также он поблагодарил руководство клуба, которые помогли доставить помощь по адресу.
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в России перешагнуло за 2300. Около 2200 проходят лечение, 121 человек лечится, 17 умерло.
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в России перешагнуло за 2300. Около 2200 проходят лечение, 121 человек лечится, 17 умерло.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!