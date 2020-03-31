Главврач больницы в Коммунарке поблагодарил игроков "Динамо" за помощь

Источник: РИА Новости

Денис Проценко, у которого также выявили коронавирус, поблагодарил спортсменов за гражданскую позицию. Также он поблагодарил руководство клуба, которые помогли доставить помощь по адресу.Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в России перешагнуло за 2300. Около 2200 проходят лечение, 121 человек лечится, 17 умерло.