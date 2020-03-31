Ранее Селюк заявил, что ситуацией с карантином может воспользоваться РПЛ, чтобы увеличить лигу до 18 команд.
- Надо думать, кто попадает в еврокубки. В силу того, что я сотрудничаю со многими командами, я ни за кого не болею, но в принципе "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" по уровню футбола наиболее подходят, чтобы представлять Россию в Лиге чемпионов. Кого бы подтянул еще — это "Спартак". Пусть он не находится сейчас высоко, но это тот клуб, который безусловно должен играть в Европе, тем более после зимнего перерыва они точно по игре в шестерке лучших в России, - цитирует Селюка "Матч ТВ".
На данный момент чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Ранее сообщалось, что он может возобновиться после 30 мая, но президент РПЛ Сергей Прядкин опроверг эту информацию.
Приостановка Тинькофф Российской Премьер-лиги связана с распространением коронавируса в мире, и России, в частности.
Селюк рассказал, что делать с местами в еврокубках в РПЛ
Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил вариант распределения мест в еврокубках от России.
Фото: Дмитрий Селюк
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