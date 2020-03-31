Один из вопросов коснулся детей. В частности, сколько детей Семак хочет ещё завести.
- Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит ещё на троих-четверых, - написала Анна.
На данный момент Сергей и Анна Семак воспитывают восьмерых детей.
Семак возглавил "Зенит" в 2018 году, приведя в первом сезоне клуб к чемпионству. Ранее он возглавлял "Уфу", с которой в последнем сезоне вышел в квалификацию Лиги Европы.
Жена Семака заявила, что хочет завести ещё 3-4 детей
Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.
Фото: Анна и Сергей Семак
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