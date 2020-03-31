Жена Семака заявила, что хочет завести ещё 3-4 детей

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, ответила на вопросы подписчиков в инстаграме.
Фото: Анна и Сергей Семак
Один из вопросов коснулся детей. В частности, сколько детей Семак хочет ещё завести.

- Я здраво оцениваю свои ресурсы. Надеюсь, моего эмоционального и физического здоровья хватит ещё на троих-четверых, - написала Анна.

На данный момент Сергей и Анна Семак воспитывают восьмерых детей.

Семак возглавил "Зенит" в 2018 году, приведя в первом сезоне клуб к чемпионству. Ранее он возглавлял "Уфу", с которой в последнем сезоне вышел в квалификацию Лиги Европы.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Семак Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Аршавин считает Хиддинка и Адвоката лучше Венгера
Cлуцкий не понимает как работать с командой в нынешней ситуации
"Луч" перестанет получать деньги из бюджета Приморского края 3
"Лестер" может заплатить за аренду Коутиньо 30 млн евро
Черчесов: Смолов скучает по мне, разговаривал с ним 2
Жена Семака заявила, что хочет завести ещё 3-4 детей 5
Селюк рассказал, что делать с местами в еврокубках в РПЛ 3
Боатенг попал в аварию, направляясь к сыну в Лейпциг (Фото)
Селюк предлагает воспользоваться ситуацией и увеличить РПЛ до 18 команд 1
Источник: Исландские игроки ЦСКА улетели на родину 1
В сети появились возможные фотографии формы сборной России (фото) 4
Шиманьски высказался о тренировках по видеосвязи
Главврач больницы в Коммунарке поблагодарил игроков "Динамо" за помощь 1
Черчесов: Бакаев и Головин могут играть в сборной вместе 1
Геркус: темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии и Испании. Не нервничаем 2
Черчесов: в сборной все здоровы, нет ни одного заболевшего
"Пять шагов от коронавируса". "Ростов" рассказал о пяти правилах во время самоизоляции 1
"Зенит" опубликовал символическую сборную латиноамериканских игроков клуба без вратаря 1
Ротенберг рассказал, что "Сочи" пока не общался с Кокориным по поводу полноценного контракта
Тарасов пожаловался на судебных приставов, которые требуют у футболиста оплатить алименты до 1 апреля 5
Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев не заслужили вызова в сборную 7
Игроки "Спартака" получил выходные до 4 мая 1
В Краснодарском крае введен карантин в связи с пандемией коронавируса 3
"Научитесь играть". Советы от ЦСКА на время карантина (видео)
"СЭ": "Динамо" определит предстоящий график работы после решения о сезоне в РПЛ
Гендиректор "Уфы" считает, что сезон нужно досрочно завершить
Cмородская уверена, что сезон РПЛ возобновится не раньше лета 5
Прядкин: мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата
Егоров: клубы не получали информацию от РПЛ. Всё должно решиться завтра
Источник: Руководство РПЛ сообщило клубам, что сезон не возобновится раньше 30 мая 2
Все новости