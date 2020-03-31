Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет. Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов, - цитирует Слуцкого "Матч ТВ".
Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. Ранее он тренировал в Голландии "Витесс", в Англии "Халл", а в России ЦСКА и "Москву", а также был главным тренером сборной России.
Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом в мире. На территории Российской Федерации было зафиксировано свыше 2000 заболеваний коронавирусной инфекцией.
Cлуцкий не понимает как работать с командой в нынешней ситуации
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о ситуации с коронавирусом в мире.
Источник: ФК "Рубин"
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