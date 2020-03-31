В какой-то момент я понимал, что было бы здорово, если бы я попал в "Химик" (Дзержинск). Это команда во второй лиге, это был родной город моего отца. Я прямо желал играть там. А потом как-то само собой все пошло. Тренер меня начал ставить, я начал много забивать, меня взяли в "Светоготорец". А потом "Зенит". Когда меня пригласили, на тренировку в "Зенит", я просто не мог поверить. Думал, причем тут я? Но так получилось, - рассказал Кержаков в программа "Подкаст Сычев Казанский".
37-летний Кержаков выступал за "Зенит" с 2001 по 2006, а также с 2010 по 2017 годы. За годы своей карьеры он забил 233 гола и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Кержаков забил 161 гол в составе "Зенита" и является лучшим бомбардиром клуба, а также с 30 голами лучшим бомбардиром сборной России.
В России футболист становился трёхкратным чемпионом страны, победителем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка. В составе "Севильи" выиграл Кубок УЕФА, Испании, и Суперкубок Испании.
Кержаков в начале карьеры хотел играть за дзержинский "Химик"
Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, что его карьера в футболе могла сложиться по-другому.
Источник: ФК "Зенит"
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