- Как зацепились с Дзюбой в инстаграме? Не могу сказать, как это началось, очень спонтанно все было. Это просто для шутки, на самом деле у нас прекрасные отношения. Возможность пошутить друг над другом могут позволяют себе только те, у которых есть очень хороший человеческий контакт. Чувство юмора? Это если хорошо шутить, а если шутить как Артем Дзюба, то чувства юмора недостаточно, - цитирует Слуцкого "Матч ТВ".
Слуцкий: чувство юмора? Если шутить как Артем Дзюба, то чувства юмора недостаточно
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах взаимных шуток с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой в инстаграме.
Фото: Global Look Press
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