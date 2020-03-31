- Карантиним уже две недели. С Дашей, конечно, не скучно, да и вообще, дома с любимыми — это не каторга. Единственное, что очень меня расстраивает, — Анита должна была приехать в апреле, но… Успокаивает только то, что со следующего учебного года она будет жить с нами в Ростове. Очень надеюсь, что летом всё наладится и границы откроют, - написала Дарья в инстаграме.
Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Такое решение принято из-за распространения коронавируса в России, и в мире. Covid-19 зафиксирован у свыше чем 2000 граждан Российской Федерации. Нынешняя неделя в стране - нерабочая после указа президента страны Владимира Путина. Так же во многих регионах страны начинается указ о обязательной самоизоляции граждан всех возрастов.
До остановки чемпионата "Ростов" шёл на четвертом месте турнирной таблицы с 38 очками после 22-ух туров.
Жена Карпина: карантиним уже две недели
Дарья Карпина, жена наставника "Ростова" Валерия Карпина, рассказал о занятиях во время карантина.
Фото: Валерий Карпин
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