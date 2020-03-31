Экс-вратарь "Зенита" назвал болезнь Риксена самым плохим воспоминанием из России

Бывший вратарь "Зенита" Камил Чонтофальски рассказал о самом неприятном воспоминании из России.
Фото: "СЭ"
- Фернандо Риксен. Он страдал от этой проклятой болезни. Не могу себе представить, как это — голова работает, а тело и мышцы умирают. Жестоко это, пусть земля тебе будет пухом, Фернандо! Мы столько вместе прожили. Я видел его болезнь, словно в прямой трансляции, - цитирует словака "Спорт день за днём".

В октябре 2013 года Риксен заявил о диагнозе боковой (латеральный) амиотрофический склероз. Его не стало 18 сентября 2019 года. Футболист выступал в составе "Зенита" с 2006 по 2009 годы, став вместе с командой чемпионом страны, обладателем Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

41-летний Чонтофальски в период с 2003 по 2009 годы выступал в составе "Зенита". В стане питерского клуба стал победителем чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.


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