- В любом случае руководство смотрит не на сам результат, а на то, чтобы дальше развиваться. Нужное отдать должное Семину, он в тяжелой ситуации сохраняет хладнокровие и выжимает эти важные очки, - цитирует Рахимова "Матч ТВ".
До приостановки чемпионата России "Локомотив" занимал второе место в турнирной таблице с 41 очком. Напомним, остановка Тинькофф Российской Премьер-лиги до 10 апреля связана с распространением коронавирусной инфекции в России и в мире. На территории страны зафиксировано свыше 2000 случаев заражения коронавирусом.
72-летний Сёмин возглавлял "Локомотив" с 1986 по 1990, с 1992 по 2006, с 2009 по 2010, а также с 2016 по нынешний год.
Рахимов - о Сёмине: нужное отдать ему должное, он в тяжелой ситуации выжимает эти важные очки
Российский специалист Рашид Рахимов считает, что наставник "Локомотива" Юрий Сёмин делает всё возможное на своём посту.
Фото: "СЭ"
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