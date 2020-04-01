- Скажите честно… хомячите на карантине? Вот я — да. Причём не из-за беременности, я спокойно ходила 9 месяцев, не ела за двоих и не кидалась на еду! Это реально от безделия. Руки тянутся что-то потрескать, пожевать, похрустеть.
А еще со мной живет человек, который даже если меня целиком проглотит, то у него это нигде не отложится. Да-да, Валера, это я про тебя, ведьмак! Мне иногда кажется, что даже когда что-то запретное ест он, прилипает ко мне.
Вся надежда на силу грудного вскармливания и на прожорливого ребёнка, - написала Дарья Карпина в инстаграме.
Ранее о хорошей физической форме Карпина заявил Денис Бояринцев, который рассказал, что Карпин мог дать форму футболистам во время своей работы в "Спартаке".
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля. Это связано с распространением коронавируса в стране. Сообщалось, что чемпионат может возобновится не ранее 30 мая, но президент лиги Сергей Прядкин опроверг эту информацию.
"Ростов" до приостановки чемпионата занимал четвертую строчку турнирной таблицы с 38 очками. Карпин возглавляет "Ростов" с 2017 года.
"Это я про тебя, ведьмак". Жена Карпина оценила быстрый обмен веществ мужа
Дарья Карпина, жена наставника "Ростова" Валерия Карпина, рассказала о главной проблеме на карантине.
Источник: Rusfootball.info
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