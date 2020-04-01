"Это я про тебя, ведьмак". Жена Карпина оценила быстрый обмен веществ мужа

Дарья Карпина, жена наставника "Ростова" Валерия Карпина, рассказала о главной проблеме на карантине.
Источник: Rusfootball.info
- Скажите честно… хомячите на карантине? Вот я — да. Причём не из-за беременности, я спокойно ходила 9 месяцев, не ела за двоих и не кидалась на еду! ­Это реально от безделия. Руки тянутся что-то потрескать, пожевать, похрустеть.

­А еще со мной живет человек, который даже если меня целиком проглотит, то у него это нигде не отложится. Да-да, Валера, это я про тебя, ведьмак! Мне иногда кажется, что даже когда что-то запретное ест он, прилипает ко мне.

Вся надежда на силу грудного вскармливания и на прожорливого ребёнка, - написала Дарья Карпина в инстаграме.

Ранее о хорошей физической форме Карпина заявил Денис Бояринцев, который рассказал, что Карпин мог дать форму футболистам во время своей работы в "Спартаке".

Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля. Это связано с распространением коронавируса в стране. Сообщалось, что чемпионат может возобновится не ранее 30 мая, но президент лиги Сергей Прядкин опроверг эту информацию.

"Ростов" до приостановки чемпионата занимал четвертую строчку турнирной таблицы с 38 очками. Карпин возглавляет "Ростов" с 2017 года.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ростов Карпин коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Злоумышленники украли со склада РФС форму общей стоимостью более 3-х миллионов рубелй
УЕФА может не допустить в еврокубки клубы из стран, которые не доиграли чемпионат 2
Мауро Икарди хочет покинуть "ПСЖ" и вернуться в Италию
"Рубин" почти вдвое снизит зарплаты своим футболистам
Вилюш рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта
Это`О выступил против тестирования вакцины от коронавируса на жителях Африки
Орлов - о коронавирусе: клубы исчезнут. Надо готовиться к худшему 7
Орлов: легионеры нас покинут. Будут вырастать новые Соболевы и Бакаевы 2
Бийол: я недоволен своим положением в ЦСКА 3
"Самая красивая девочка в мире!" Павлюченко опубликовал фотографию дочери
В "Баварии" отказались от 20% зарплаты из-за коронавируса
Бельгия первой из европейских лиг досрочно завершает сезон. РПЛ последует примеру? 4
Шевченко: "Милан" - мой второй дом
"В "Зените" все были мажоры". Карпов рассказал о насмешках в детстве 6
"Скоро все это закончится". Кришито нашел положительные моменты в самоизоляции
Карпов признался, что побаивается Акинфеева
"Преждевременно и неоправданно". УЕФА - о желании властей завершить чемпионат Бельгии
"Клуб и город, который я держу близко к сердцу". Витсель поделился воспоминаниями о "Зените" 1
Ярошик: Крал весь матч стоит на месте. Он играет в "Спартаке" не настолько хорошо, насколько способен 1
Дриусси признался, что думает о возвращении в "Ривер Плейт" 1
Пономарев - о паузе в чемпионате: через два месяца наши футболисты совсем разучатся играть. И лишний вес наберут 1
Пономарев: я бы и вне зависимости от ситуации с перерывом уравнял зарплаты футболистов
Хильемарк похвалил "Динамо" за индивидуальные тренировки 1
Песьяков пробил сыну пенальти (видео)
Орлов - о карантине: в каком-то смысле произойдет очищение нашего футбола 5
Тиньков ушёл с поста главы совета директоров "Тинькофф Банка" 5
"Чемпионат": "Уфа" и "Рубин" сократят зарплаты футболистам на 50% 3
"СЭ": руководство "Динамо" предложит игрокам сокращение зарплаты на 40%
"Побег из Шоушенка и другие". Магнуссон назвал любимые фильмы и сериалы
Медведев назвал даты, когда в "Зените" объявят о сокращении зарплат 2
Все новости