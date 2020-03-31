Жена Тарасова ответила на гневные комментарии после полученного люксового авто от мужа

Анна Костенко, жена полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова, прокомментировала гневные комментарии в свой адрес.

Фото: Дмитрий Тарасов

Шквал критики и оскорблений Костенко получила после Дня Рождения, когда Тарасов подарил ей новый автомобиль марки Porsche.



- Ребятки, которые не способны порадоваться за других, особенно в день рождения. Ну вы даааааёёёте… Понасоздавали фейков да понаписали "пожеланий" и "пророчеств". Откуда у вас это в головушках?



Вспоминаю любимейший отрывок Олега Роя из книги "Фантомная боль»: "Человек наделён разумом и душой, где плещут хрустальные родники, распускаются сказочные цветы и поют волшебные птицы. То есть могли бы плескаться, цвести и петь. Но нет. Человек забивает этот чистый источник тоннами мусора: пустыми обидами, гневом ни о чём, бессмысленным страхом… Даже перечислять отвратительно, словно само перечисление добавляет в поток жизни ещё один ручеёк яда".



Не буду включать психолога, ведь и без него очевидно, что это нездоровая реакция на радость другого. И чем больше вы позволяете себе такое, тем основательнее вы посылаете свою удачу подальше да к другим. Например, ко мне. Самое главное, что даже фейковая страница вас не спасает. Вы остаётесь собой. Транспорт, упаковка и количество цветов, разногласия в предпочтениях одежды – здоровых людей это меньше всего волнует, так как главное не это. Важно то, что мои близкие и родные постарались сделать этот день волшебным, и у них получилось, - написала Костенко.



33-летний Тарасов зимой подписал контракт с "Рубином". На одной из первых тренировок он получил травму, которая выбила его до конца сезона.



Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля. Такое решение было принято в связи со стремительным распространением коронавируса в стране. На территории Российской Федерации было зафиксировано свыше 2000 заболеваний.