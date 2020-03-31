Источник: договоренностей о переходе на систему "весна-осень" нет

Информация о возвращении чемпионата России к формату "весна-осень" и возобновлении сезонов не соответствует действительности.

Фото: Sportbox

Об этом сообщает telegram-канал "Ложа Прессы".



Ранее сообщалось, что профессиональный футбол возобновится в России, как только эпидемия коронавируса спадёт. Также говорилось о том, что РФС рассмотрит возвращение к проведению сезонов по формату "весна-осень".



По сведениям источника, единственное о чем можно говорить, так это о том, что чемпионаты в стране не возобновятся ранее мая.



Чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Это связано с ситуацией распространения Covid-19 в России.