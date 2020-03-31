- Не очень корректно это комментировать. У него был такой пункт в контракте. Когда его брали на работу, Эрик как человек педантичный прописал премии за все возможные события. Даже за победу в Лиге чемпионов.
Напомню, что, когда он нанимался на работу, клуб шел на десятом месте. Все понимают, что это нормальная премия за победу в чемпионате. Эти деньги сопоставимы с теми, что получили игроки и тренеры, - рассказал Геркус в интервью "Чемпионату".
"Локомотив" подал исковое заявление на Геркуса в размере 144,6 млн рублей. Функционер был генеральным директором команды с 2016 по 2018 год. Помимо чемпионства в этот период, "Локомотив" также выиграл чемпионат страны.
В нынешнем сезоне "Локомотив" идёт вторым после 22-ух туров, набрав 41 очко.
Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен до 10 апреля из-за распространения коронавируса в стране. По состоянию на 1 апреля в стране зафиксировано 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев - 2777.
Геркус объяснил, откуда появилась премия Штоффельсхаусу в 25 млн рублей за чемпионский сезон "Локомотива"
Экс-генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус объяснил причины премии в 25 млн рублей спортивному директору команды Эрику Штоффельсхаусу за чемпионский сезон 2017/18.
Фото: ФК "Локомотив"
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