"Любимая поза в сексе?" ЦСКА выложил шутливый ролик с игроками в день смеха

Московский ЦСКА выложил видеоролик с игроками, приуроченный к 1 апреля.





- Вопросы, которые мы стеснялись вам показывать, но теперь решились. Готовьтесь, это огонь. И не забудьте включить чувство юмора, - написано в описании к ролику.



Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена из-за вспышки коронавируса до 10 апреля. Число заболевших в России превысило 2700 человек. Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, также приостановлены.