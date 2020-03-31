Такое шуточное предложение появилось в инстаграме клуба в день смеха.
- Московское "Динамо" изучает поступившее предложение от руководства @fcdinamominsk рассмотреть возможность аренды 5 футболистов основного состава до момента возобновления матчей российского чемпионата.
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В стартовавшем недавно чемпионате Белоруссии одноклубники из Минска неудачно провели первые два тура и сейчас рассматривают варианты экстренного временного усиления состава.
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Руководство ФК "Динамо-Москва" вступило в переговоры с футболистами и их агентами, а также занимается экспертизой правовых и финансовых аспектов возможной беспрецедентной сделки. Одновременно ведутся консультации и переговоры с РФС и РПЛ, так как трансферное окно на данный момент закрыто.
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В случае, если все необходимые согласования, будут получены, а здоровью футболистов гарантированно ничто не будет угрожать, сразу после завершения карантина, на период до начала рестарта российского чемпионата московские динамовцы усилят минских одноклубников, - сказано в заявлении.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Московское "Динамо" согласилось предоставить пять игроков в аренду в Минск в день смеха
Московское "Динамо" готово отдать пять игроков в аренду в минское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
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