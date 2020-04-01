"Спартак" понимает свою социальную миссию". Цорн рассказал о планах общественной помощи

Генеральный директор красно-белых заявил, что в клубе рассматривают различные варианты социальной помощи в связи с пандемией коронавируса.
Фото: "Спартак"
РПЛ приостановлена до 10 апреля из-за угрозы распространения болезни.

- Конечно, "Спартак" понимает свою социальную миссию.

В настоящее время мы прорабатываем различные проекты социальной помощи в поддержку борьбы с коронавирусом, – приводит слова Цорна "СЭ".

Ранее становилось известно, что игроки главной команды красно-белых согласились на снижение зарплаты на 40 процентов из-за вынужденной приостановки сезона.

В России на данный момент чуть менее трех тысяч подтвержденных заболеваний, в мире - более 877 тысяч.


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Теги: Спартак Цорн Коронавирус
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