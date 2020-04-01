"Популистские процессы пусть проходят без нас". "Локомотив" отреагировал на интервью Геркуса

Напомним, что "Локомотив" подал исковое заявление на Геркуса в размере 144,6 млн рублей. Сегодня вышло интервью функционера, в котором он прокомментировал претензии клуба.
"Видели ли мы интервью? Уважаемые коллеги, после стольких звонков при всем желании на него нельзя было бы не обратить внимание.
Идея отвлечь и затащить клуб в разбирательства и пререкания в медиа абсолютно понятна, но клубная позиция остается неизменной. Правовое поле, в котором решается данный вопрос, нас полностью устраивает, а популистские процессы пусть и далее проходят без нас", - приводит слова пресс-службы Sport24.
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Пресс-служба "Локомотива" отказалась комментировать интервью бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса.
Фото: ТАСС
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