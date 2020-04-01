Напомним, что на данный момент РПЛ приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
- Будет ли доигран сезон? Я очень надеюсь, что будет. Конечно, все зависит от ситуации с коронавирусом. Хочется верить, что в ближайшее время он пойдет на спад. Приоритет — безусловно, здоровье людей. Тут даже двух мнений быть не может.
Если эпидемиологическая ситуация позволит, то возобновим сезон в июне. Не раньше, - приводит "СЭ" слова Бабаева.
В России на данный момент чуть менее трех тысяч подтвержденных заболеваний коронавирусом, в мире - более 877 тысяч.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятую строчку РПЛ.
Бабаев: РПЛ возобновится не раньше июня
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями по поводу возобновления чемпионата России.
Фото: "СЭ"
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