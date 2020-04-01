Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Сообщается, что игроки будут работать по индивидуальной программе самостоятельно в режиме самоизоляции.
Ранее "Рубин" проводил индивидуальные тренировки на базе.
РПЛ была приостановлена до 10 апреля. Решение насчет продления паузы пока не принято.
В России на данный момент чуть менее трех тысяч подтвержденных заболеваний коронавирусом, в мире - более 877 тысяч.
"Рубин" отпустил игроков до 30 апреля
Казанский клуб принял решение отпустить футболистов по домам до 30 апреля.
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