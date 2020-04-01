Ранее стало известно, что пауза российского футбола продлится до 31 мая.
- РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.
Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября, - приводит слова Дюкова Sport24.
В России на данный момент чуть менее трех тысяч подтвержденных заболеваний коронавирусом, в мире - более 877 тысяч.
Напомним, что в чемпионате России было сыграно до перерыва 22 тура.
Дюков рассказал, когда планируется начать следующий сезон РПЛ
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение РФС о продлении паузы по причине пандемии коронавируса.
Фото: РИА Новости
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