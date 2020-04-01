"Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Все больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от "Зенита" — можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Все очень строго", — сказал Дзюба в эфире Instagram-аккаунта Тины Канделаки.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 22-х туров. В активе подопечных Сергея Семака 50 очков. "Сине-бело-голубые" опережают ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара" на 9 очков.
Сегодня стало известно, что сезон российской Премьер-лиги официально приостановлен, как минимум, до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
На сегодняшний день в России известно о 2 777 случаев заражения коронавируса. Скончалось 24 человека.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в данный момент приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.
Дзюба рассказал, что в "Зените" ввели штраф за нарушение карантина
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба сообщил, что руководство "сине-бело-голубых" ввело штрафные санкции за нарушение карантина из-за распространения коронавируса.
Фото: Матч ТВ
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