"Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если получится доиграть, то хорошо. Но есть риск того, что и летом карантин продолжится", — приводит слова Федуна ТАСС.
Ранее Леонид Федун предлагал приостановить чемпионат прямо сейчас, объявив чемпионом "Зенит".
После 22-х туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Футболисты "красно-белых" в апреле согласились на понижение заработной платы на 40% по причине паузы в РПЛ.
Сегодня было официально объявлено о продолжении приостановки чемпионата России по футболу до 31-го мая по причине распространения коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в стране зафиксировано 2 777 случаев заражения коронавирусом. Погибло 24 человека.
Федун: если доиграем сезон РПЛ, то хорошо, но есть риск, что карантин продлится до лета
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал продолжение приостановки РПЛ по причине распространения коронавируса.
Фото: РИА Новости
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