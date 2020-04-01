"Слежу за развитием событий. Что видите по телевизору, то и рассказывают. Все это серьезно. Нужно сидеть дома. Это лучшая мера, чтобы все быстрее закончилось.
Маску не ношу. В Тамбове их уже не купишь. И потом, надеюсь на свой иммунитет. Но если так будет продолжаться, надо будет самому сшить маску.
Вы знаете, сейчас очень много разной информации, и она порой противоречивая. Есть мнение, что девяносто процентов заболевших перенесут коронавирус в легкой форме. Кто-то утверждает обратное. Я применяю народные средства: лук, чеснок", — сказал Первушин.
После 22-х туров "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Первушина 25 очков.
Сегодня стало известно, что российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавируса.
На сегодняшний день в России известно о 2 777 случаев заражения вирусом COVID-19. Скончалось 24 человека. Общее число зараженных уханьским коронавирусом в мире превысило 880 000 человек. Погибло более 44 000 человек.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в данный момент приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.
Источник: Советский спорт
Тренер "Тамбова" рассказал, что ест лук и чеснок в качестве профилактики от коронавируса
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин рассказал, как проводит время в период паузы РПЛ в связи с распространением коронавируса.
Фото: ФК "Тамбов"
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