Тренер "Тамбова" рассказал, что ест лук и чеснок в качестве профилактики от коронавируса

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин рассказал, как проводит время в период паузы РПЛ в связи с распространением коронавируса.

Фото: ФК "Тамбов"