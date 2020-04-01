Дзюба рассказал, что хотел бы побыть известной голливудской актрисой

"Я люблю Дженнифер Энистон. Хотел бы побыть ей. Она снималась в "Друзьях", встречалась с Брэдом Питтом. Вообще, Брэд Питт допустил огромную ошибку. Дженнифер Энистон намного круче Анджелины Джоли. Она красотка.
Какой-нибудь нашей Екатериной еще хотел бы побыть. Говорят, была очень сильной, коварной и умной женщиной. Хотелось бы посмотреть и ощутить, что она вытворяла.
Ну и красивой женщиной тоже хотелось бы побыть, чтобы пофеерить. Джессика Альба мне нравится, например. Она классная. Еще хотелось бы побыть Кейт Бекинсейл", — сказал Дзюба в прямом эфире инстаграм-аккаунта Тины Канделаки.
Дженнифер Энистон является одной из самых высокооплачиваемых американских актрис кино, телевидения и озвучки. Наиболее известна по роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале "Друзья" . 11 февраля текущего года Энистон исполнился 51 год. За свою кино-карьеру Дженнифер Энистон снялась в 48-ми фильмах.
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Фото: Getty Images
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