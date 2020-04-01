Канделаки: Дзюба и Карпин - самые яркие мужчины в русском футболе

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки сказала, кто, по ее мнению, является самым ярким мужчиной в нашем футболе.

Фото: "Российская газета"