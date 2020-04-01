"Вы с Карпиным — самые яркие мужчины", — сказала Канделаки обращаясь к Артёму Дзюбе.
"Вы — два моих самых любимых и ярких мужчины в российском футболе. Потому что оба готовы идти до конца. Ты уж меня прости за вульгаризм, но я люблю пацанов. Я сама такая — девчонка, выросшая на улице. Поэтому я люблю тех врагов, с которыми, встретившись лицом к лицу, знаешь, что они пойдут до конца, а не трусливо будут убегать. Что мне нравится и в тебе, и в Валерии: вы люди прямого удара. Вряд ли ты со мной будешь спорить, вас это реально объединяет. Ни ты не избегаешь удара, ни он. Вот это мне всегда в мужчинах очень нравилось", — заявила Канделаки в беседе с Дзюбой в прямом эфире своего инстаграм-аккаунте.
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Артёма Дзюбы 13 голов и 10 результативных передач в 21-м матче за "Зенит".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 22-х туров. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков и опережают ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара" на 9 очков.
"Ростов", который тренирует Валерий Карпин, занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
Сегодня было официально объявлено, что сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Канделаки: Дзюба и Карпин - самые яркие мужчины в русском футболе
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки сказала, кто, по ее мнению, является самым ярким мужчиной в нашем футболе.
Фото: "Российская газета"
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