"В Европе телевизионные права стоят сотни миллионов долларов и, когда футбол не показывают, это приводит к серьезным убыткам. У нас за телеправа платят, что называется, кот наплакал.
Даже небольшие сборы от продажи билетов, когда приходят 10 тыс. человек, — это финансовые потери, не говоря о 40–50 тыс. человек. Но вышло распоряжение об отсрочке налоговых платежей и социальных выплат. Это позволит клубам держаться на плаву в этот период, когда чемпионат приостановлен", — цитирует Медведева РБК-Спорт.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 22-го тура. "Сине-бело-голубые" набрали 50 очков. У ближайших преследователей подопечных Сергея Семака на 9 баллов меньше.
Вчера было официально объявлено о приостановке всех матчей в России, проводимых под эгидой РФС, до 31-го мая из-за распространения коронавируса. Некоторые российские футбольные функционеры предлагали завершить чемпионат полностью, при этом досрочно признав питерский "Зенит" чемпионом.
Все ведущие европейские чемпионаты также приостановлены из-за пандемии коронавируса.
По самым актуальным данным в нашей стране зарегистрировано 2 777 случаев заражения коронавирусом. Сообщается о 24-х погибших.
Медведев: в России за телеправа платят, что кот наплакал
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о финансовых потерях клуба из-за приостановки РПЛ по причине распространения коронавируса.
Фото: Коммерсантъ
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