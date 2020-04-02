Геркус рассказал, почему Дзюба не перешёл в "Локомотив"

"Дзюбу Сёмин тоже хотел. Его, кстати, зарубил совет директоров. Мы с Сёминым были за, остальные — против. Многих смущало, что он на тот момент поругался с Черчесовым. Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вёл переговоры, игрок был согласен, "Зенит" тоже. В один момент вообще предложил взять их двоих, получил отказ. Хорошо хоть Эдер не соскользнул.
У Эдера была беременная супруга, он опасался переезда и мялся до последнего. Если жена не хочет, это страшная вещь. Нам очень повезло, что Эдер согласился, потому что он на тот момент был нашим последним вариантом на позицию форварда", — цитирует Геркуса "Чемпионат".
Напомним, что Илья Геркус занимал пост гендиректора московского "Локомотива" с 2016-го по 2018-й год. За время его работы клуб стал чемпионом России и завоевал кубок страны.
В СМИ несколько раз появлялась информация о возможном переходе Дзюбы в "Локомотив". В первый раз, когда форвард ещё выступал за московский "Спартак", а затем, когда Дзюба уже был игроком питерского "Зенита".
В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 13 голов и 10 ассистов в 21-м матче российской Премьер-лиги в составе "Зенита".
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков.
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Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, по какой причине не состоялся переход нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.
Фото: Интерпресс
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