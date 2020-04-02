Напомним, что футболисты российских клубов находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
- Когда о приостановке чемпионата стало известно официально, мы [из Сочи] вернулись в Москву, и я уехал на дачу. Так что уже больше двух недель нахожусь за городом, стараюсь никуда не выходить, а тренируюсь в подвале дома – там у меня гараж, который сейчас оборудован в небольшой тренажёрный зал.
Всей командой мы занимаемся с тренером по физподготовке по видеосвязи. Клуб позаботился о нас и привёз весь спортивный инвентарь: коврики, резину, велосипеды, – приводит слова Шунина "Чемпионат".
Ранее было объявлено, что чемпионат РПЛ приостановлен до 31 мая. На сегодняшний день известно о 3548 случаях заболевания коронавирусной инфекцией в России. 771 случая заболевания зафиксировано за последние сутки, 235 человек выздоровело, умерло 30.
Шунин: стараюсь никуда не выходить, а тренируюсь в подвале дома
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о своих тренировках в домашних условиях.
Фото: РФС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!