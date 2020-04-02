- ЕСА рассматривает 15 июля как крайний срок возобновления сезона. Это позволит доиграть национальные чемпионаты и еврокубки и начать новый сезон - пускай и без отпусков, без перерыва. Пока это крайний вариант, РПЛ и РФС его пока не рассматривали, - заявил Медведев "РИА Новости".
Ранее гендиректор "Зенита" рассказал, что клуб пытается договориться с игроками и тренерским штабом о сокращении зарплат на фоне пандемии коронавируса.
Ранее было объявлено, что чемпионат РПЛ приостановлен до 31 мая. Клубы успели сыграть 22 тура.
Медведев: ЕСА рассматривает 15 июля как крайний срок возобновления сезона
Член исполкома Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев назвал крайний срок возобновления футбольного сезона.
Фото: "Коммерсант"
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