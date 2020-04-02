Больница в Санкт-Петербурге поблагодарила "Зенит" за пожертвования на борьбу с коронавирусом

Коллектив Городской больницы святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге выразил благодарность "Зениту
" за финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.
- Коллектив СПб ГБУЗ "Городской больницы святого Великомученика Георгия" благодарит вас за помощь в нашей работе в период эпидемии. Мы глубоко признательны вам за поддержку, за неравнодушие и оперативность. Эта инициатива стала знаковой для нашего города и, надеемся, станет примером для других, - сказано в заявлении главрача больницы.
Напомним, ранее "Зенит
" рассказал о запуске акции "Вместе победим!", в результате которой игроки, тренерский штаб и руководство клуба пожертвовали деньги на покупку медоборудования и необходимых товаров для больницы.
В России за последний день выявлен 771 случай заражения коронавирусом, всего - 3548 по стране. 235 человек выздоровело, 30 умерло.
В Санкт-Петербурге 147 человек заразились коронавирусной инфекцией, семь выздоровели и двое умерло.