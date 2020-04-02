"В России мне не хватает семьи и друзей. Хотелось бы пожарить с ними мясо, хорошо провести время. Этого мне не хватает больше всего. Обычно так я и провожу время в выходные, но в первые дни после возвращения в Россию всегда тяжело.
Когда я на выходные приезжаю домой, у меня возникают разные мысли: "Я хочу вернуться в "Ривер Плейт", хочу жить в Аргентине". Но после нескольких дней тренировок это проходит", — цитирует Дриусси El Intra Sport.
Себастьян Дриусси перешёл в "Зенит" летом 2017-го года из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро.
Действующее соглашение 24-летнего аргентинца с "сине-бело-голубыми" рассчитано до лета 2021-го года. Transfermarkt оценивает Дриусси в 16 миллионов евро.
В нынешнем сезоне аргентинский нападающий записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу в 24-х матчах за "Зенит" во всех турнирах.
"Зенит" после 22-х туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 50 очков. В настоящее время РПЛ приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Дриусси признался, что думает о возвращении в "Ривер Плейт"
Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что подумывает о возвращении на родину.
Фото: Rusfootball.info
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