Напомним, Крал выступает за московский "Спартак". В команду хавбек пришел прошедшим летом.
- Думаю, Крал играет в "Спартаке" не настолько хорошо, насколько он способен. Алекс играет в опорной зоне и, по сути, весь матч просто стоит на месте. От него ждешь немного другой игры: подключений вперед, обострений атак. Наверное, он просто делает то, что просит тренер.
Готов ли Крал к вызову из Англии? Думаю, Кралу сначала нужно доказать свою состоятельность в России, - приводят слова Ярошика "Известия".
В текущем сезоне РПЛ Крал провел на поле 12 матчей и не отличился результативными действиями.
После 22-х туров "Спартак" занимает восьмую строчку.
Ярошик: Крал весь матч стоит на месте. Он играет в "Спартаке" не настолько хорошо, насколько способен
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик оценил выступления другого чеха Алекса Крала в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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