Напомним, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко начал ставить защитника в основной составы главной команды минувшей осенью.
- Шарлия говорил, что боится Акинфеева? Моментами побаиваюсь их с Набабкиным, да. Когда делают серьезные лица. Хотя Кирилл с серьезным лицом и шутит — так сразу и не поймешь, но я уже привык улыбаться.
И Акинфеев, и Набабкин мне жестко пихали, всегда за дело. Я выслушивал. Каждый день в ЦСКА мне нужно доказывать свою состоятельность и конкурентоспособность — а дальше я и не заглядываю. В основе я еще вообще не закрепился: все впереди, - приводит слова игрока Sport24.
В текущем сезоне Карпов провел десять матчей в рамках РПЛ.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятую строчку.
Карпов в 17 уже главная фигура дерби: "косячил", плюнул в Бакаева, сам врезал Понсе, а потом симулировал его удар
Карпов признался, что побаивается Акинфеева
17-летний защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о методах воспитания молодых игроков в армейской команде.
Фото: ПФК ЦСКА
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