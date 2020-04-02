"Самая красивая девочка в мире!" Павлюченко опубликовал фотографию дочери

Экс-нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко опубликовал в своём аккаунте Instagram снимок своей дочери Милы.

"Моя любовь. Самая красивая девочка в мире", — подписал фотографию Павлюченко.

Павлюченко завершил свою игровую карьеру в 2019-м году. На протяжении карьеры нападающий выступал за "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Ротор" и другие клубы.

Роман Павлюченко - двухкратный обладатель Кубка России. Первый раз он завоевал этот трофей в 2003-м году в составе "Спартака", а второй в 2015 с "Локомотивом".

В составе национальной сборной России Павлюченко провёл 51 матч, в которых отметился 21-м голом. Под руководством Гуса Хиддинка Павлюченко стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008, который проходил в Австрии и Швейцарии.


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Теги: Павлюченко Спартак
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