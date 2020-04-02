Орлов: легионеры нас покинут. Будут вырастать новые Соболевы и Бакаевы

Футбольный комментатор Геннадий Орлов порассуждал, как экономический кризис, связанный с распространением коронавируса, повлияет на отечественный футбол.

Фото: РИА Новости