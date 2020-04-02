"Игроки пошли на понижение зарплат. Пока временное. Думаю, в будущем контракты "просядут", футболисты станут зарабатывать меньше. Это очевидно. Многие легионеры нас покинут. Но сейчас появляется хороший шанс для молодых талантов! Клубам придется делать ставку на своих ребят. И они смогут себя проявить.
У тренеров РПЛ не останется выбора. Из-за сложной экономической ситуации они столкнутся с недокомплектом состава. Легионеры уедут. Я за то, чтобы появились новые команды в РПЛ, где будут вырастать Соболевы, Бакаевы. Вот чего я жду! В каком-то смысле произойдет очищение нашего футбола", — приводит слова Орлова "СЭ".
После 22-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", набравший 50 очков.
Вчера стало известно, что футболисты московского "Спартака" согласились на 40%-ное понижение заработных плат в связи с тяжелой экономической ситуацией в клубе по причине распространения коронавируса. Такое же решение могут принять в "Зените".
В других клубах РПЛ также собираются принять меры, которые позволят клубам стабилизировать финансовое состояние. Так, например, руководство грозненского "Ахмата" зафиксировала курс евро на отметке в 70 рублей для выплат игрокам.
Напомним, что в настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса. По этой же причине приостановлены все ведущие европейские чемпионаты.
Сегодня клубы РПЛ проведут общее собрание в формате видеоконференции, где будут обсуждать возможные выходы из непростой экономической ситуации.
Орлов: легионеры нас покинут. Будут вырастать новые Соболевы и Бакаевы
Футбольный комментатор Геннадий Орлов порассуждал, как экономический кризис, связанный с распространением коронавируса, повлияет на отечественный футбол.
Фото: РИА Новости
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